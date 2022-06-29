Karadere Mahallesi'nde 26 Haziran'da gerçekleşen olayın failinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma yürüttü.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için 30 farklı güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, failin kimliğini ve kaçtığı aracı tespit etti.

Jandarma ekipleri, mahalledeki yakınlarının yanına gizlenen zanlı E.A'yı (32) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Karadere Mahallesi'nde Özlen Çayı önünde mısır satan Mustafa (50) ve oğlu Bahadır Akçaal (21) ile kimliği tespit edilemeyen kişi arasında 26 Haziran'da tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından olay yerine av tüfeğiyle dönen şüphelinin ateş ettiği Bahadır Akçaal hayatını kaybetmişti.

Jandarma ekipleri, Mustafa Akçaal ile yanlarındaki Ramazan Takar'ın (48) da yaralandığı olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.