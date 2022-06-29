Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Mustafa Durmaz (24) idaresindeki 09 UL 046 plakalı otomobil, Kuyulu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Sağlık ekipleri, Durmaz'ın yaşamını yitirdiği belirledi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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