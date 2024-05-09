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Güncel
AA 09.05.2024 16:14

Muğla'da ata tohumlarıyla yetiştirilen 20 bin sebze fidesi dağıtıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ata tohumlarından yetiştirilen 20 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Muğla'da ata tohumlarıyla yetiştirilen 20 bin sebze fidesi dağıtıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhan Çakır Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Menteşe Belediyesi tarafından ata tohumlarından üretilen fideler vatandaşlara ücretsiz verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, ata tohumlarından kendi ürettikleri fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını ve sağlıklı gıdanın önemine dikkat çektiklerini söyledi.

"Ata tohumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Amaçlarının vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Köksal, "Ata tohumlarımızdan ürettiğimiz 20 bin domates, biber ve patlıcan fidelerini dağıttık. Ata tohumlarımızın nesilden nesile geleceğe aktarılması çok önemli. Onları elden ele çoğaltmak, büyütmek ve saklamak gerekiyor. Menteşe Belediyesi olarak ata tohumlarımıza, yıllar sonra bile sandıklarımızda yer almaları için sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Fidelerden alan vatandaşlar da emeği geçenlere teşekkür etti.

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Ata Tohumu
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