Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kilis'te motosiklet sürücüsü karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya ile sürücü yaralandı.
Ahmet K. yönetimindeki motosiklet, Yaşar Aktürk Mahallesi Akpınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet M.'ye çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kilis Trafik Kazası
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