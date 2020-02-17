İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarında faaliyetine başladı.

550 ilkokul öğrencisine yönelik 2 günlük program çerçevesinde tır içerisinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.

Uygulamalı eğitimde, trafik kurallarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de eğitim tırını ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergüder, eğitim tırının 2 gün kentte kalacağını söyledi.

Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda yaklaşık olarak 550 öğrencinin eğitim alacağı ifade eden Ergüder; " Geleceğimiz olan çocuklarımız burada genel trafik kuralları hakkında bilgiler alıyorlar. İl Emniyet Müdürlüğü olarak, öğrencilerimizin trafik kurallarına uymaları konusunda hassas davranıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de "Toplumumuzun en önemli sorunlarından birisi trafik sorunudur. Çocuklarımıza küçük yaşta trafik kurallarının bilincinin kazandırılması ve bu yönden yapılacak çalışmaların desteklenmesi amacıyla çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum." dedi.