Koronavirüsle gelen MİS-C sendromu her geçen gün artıyor. Çocuklarda görülen hastalık, ciddi sağlık sorunlarına da neden oluyor.

MİS-C sendromu nedir?

MİS-C sendromu koronavirüsü belirtisiz ya da hafif atlatan çocuklar da görülüyor. Ateş, ishal, kusma ile kendisini gösteriyor. Bağışıklık sisteminin aşırı tepkisiyle çoklu organ yetmezliğine yol açabiliyor. Hastalığa yakalanan çocukların sayısı ise her geçen gün artıyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Zafer Kurugöl MİS-C sendromu ile ilgili "Misli misli artış olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Her gece bir kaç tane geliyor. Sadece bizim merkezimize geliyor. Diğer merkezlere de 2-3 tane vaka geldiğini, ağır vaka, MİS-C vakasının geldiğini söyleyebilirim." dedi.

MİS-C sendromu koronavirüse bağlı olarak artıyor

Uzmanlar, MİS-C sendromunun yaygınlaşmasını artan koronavirüs vakalarına bağlıyor. Profesör Doktor Zafer Kurugöl "Aralık ayı başında vakalarda çok artış oldu. 32 binlere çıkmıştı vaka sayısı. Bunun etkisiyle bu MİS-C'lerde de bir artış olduğunu düşünüyorum." dedi.

Belirtileri gösteren çocukların vakit kaybetmeden hastaneye götürülmesi gerekiyor. Prof. Dr. Kurugöl “Yüksek ateş, döküntü, ishal genel durumunda bir bozukluk varsa hızla en yakın acile başvursunlar. “ ifadelerini kullandı.