Türkiye tarafından, 15 Aralık 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunulan “sıfır atık” önerisinin kabul edilmesinin ardından 30 Mart tarihi, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmişti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından günün anlamına binaen Kocaeli Kongre Merkezinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Dünyanın tüm canlılar ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması için yapılabilecekler çeşitli etkinliklere miniklere anlatıldı. Sergilenen oyunlar eşliğinde doyasıya minikler sıfır atık konusunda da bilinçlendirildi.



“Alışkanlıklarımızı değiştirmeye başlamalıyız”



İsrafı önlemenin kaynakları doğru kullanmaktan geçtiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büykakın’ın eşi Figen Büyükakın, “Başka bir dünya yok eğer gelecekte çocuklarımıza temiz yaşanabilir ve daha sağlıklı bir dünya bırakmak istiyorsak bu günden 'al- kullan- at' anlayışıyla yön verdiğimiz alışkanlıklarımıza çeki düzen vermemiz gerekiyor. Alırken daha dikkatli olmalı, alsak mı, almasak mı? Nasıl daha uygun olur diye düşünmeli, kullanırken yararlı veya yararlı olmaması gerektiğini öne almalı, atarken de acaba yeniden değerlendirebilir miyiz, yeniden kullanabilir miyiz diye düşünerek atmalıyız. Eğer gelecekte dünyanın yaşanabilir olmasını istiyorsak çocuklara temiz bir dünya bırakmak istiyorsak öncelikle alışkanlıklarımızı değiştirmeye başlamalıyız” dedi.



“Ürünlerimizi tüketirken daha dikkatli olmayı ön plana çıkarmak gerektiren bir anlayış”



Tüm vatandaşları sıfır atık konusunda seferberliğe davet eden Figen Büyükakın, “Sıfır Atık Projesi başlarken aslında sanki hiç çöp çıkarmayacağımız gibi bir anlayış var. Aslında öyle bir şey söz konusu değil tam tersine sıfır atık demek çöplerimizi daha kontrollü hale getirmek ve bir yaşam tarzı biçimine dönüştürmek, ürünlerimizi tüketirken daha dikkatli olmayı ön plana çıkarmak gerektiren bir anlayış. Yaklaşık 5 yıl önce başlayan sıfır atık projesi aslında bugün bir sıfır atık seferberliği haline dönüştürülmesi gereken bir yaşam tarzı. Ben Kocaeli özelinde, ülkemizin diğer şehirlerinde de bu seferberliğe start verilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.



Düzenlenen etkinliklerde eğlendiğini söyleyen 3. sınıf öğrencisi Abdullah Öztekin ise, “Metal kutusuna metal atmamız gerekiyor, plastiğe, plastik atmamız gerekiyor. Plastikler, metaller, kağıtlar çöpler değildir. Onları geri dönüşüm kutusuna atmamız lazım” şeklinde konuştu.