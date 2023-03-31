Yuva Mahallesi 2539. Sokak'ta bir garajdaki dolmuş ve traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Garajdan çıkan alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında küçük çaplı patlama sesleri duyuldu.

Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında, araçlar kullanılamaz hale geldi.