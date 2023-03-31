Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Gümüş, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda yaptığı açıklamada, 26-30 Mart arasında Yozgat'ta gerçekleştirilen şampiyonanın U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası ile başladığını bugün de U20 Kadınlar Güreş Şampiyonasıyla tamamlandığını belitti.

Şampiyonada sporcuların kıran kırana mücadele verdiğini ifade eden Gümüş, "Buradaki amacımız, milli takım sporcularını belirleyip Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlamaktır. Burada kilolarında ilk 3'e giren sporcularımız 27 Nisan'da Antalya'da yapacağımız Zafer Turnuvası'nın kadrolarını oluşturuyor" dedi.