Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan Yunus ekipleri gün içinde yapmış olduğu çalışmalarda, içerisinde 3 şahsın bulunduğu araçtan iki poşet içerisinde yaklaşık 90 gram uyuşturucu ele geçirirken, şahıslara uyuşturucu madde ticaretinden işlem başlatıldı.



Gün içerisinde yapılan çalışmalarda, narkotik suçlarından aranan 2 şahısla, üzerine narkotik bulunduran 1 şahıs, 2 ayrı şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ve toplam 28 fişek ile 1 adet çalıntı oto ele geçirildi. Ayrıca ekipler 1 şahsı hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.



Yunus ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalar sırasında Ilıcabaşı eski Nazilli yolu üzerinde hakkında 16 yıl hapis cezası ve iki ayrı hırsızlık suçundan aranan Ö.K. da yakalandı.