Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 13 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildiği açıklandı
Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, 8 Mart'ta Güldalı köyü kırsalına operasyon düzenleyen ekiplerin, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdiği belirtildi.
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