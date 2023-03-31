Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 8 Mart'ta Güldalı köyü kırsalına operasyon düzenleyen ekiplerin, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdiği belirtildi.