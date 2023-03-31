Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilen depremzede çocuklara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 2021 yılında kurulan Kendin Yap Atölyelerinde robotik kodlama ve ahşap tasarımı eğitimleri veriliyor.

Kendin Yap Atölyesi Koordinatörü Ahmet Gürten, atölyeye gidemeyen depremzede çocukların yanına mobil atölyeyle gittiklerini söyledi.

Depremi yaşayan çocuklara moral ve destek olmaya çalıştıklarını belirten Gürten, "Deprem bölgesinden gelen öğrencilerimizin bir nebze olsun acısını hafifletebilmek istiyoruz. İlkokul 2'den 8'inci sınıfa kadar olan yaştaki bütün çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz var. Bu etkinlikleri yurtlara gelip öğrencilerimize kendi yaş gruplarına göre yapıyoruz. Çocuklarımız da bununla ilgili çok mutlu oluyorlar. Çok neşeli geçiyor. Biz de çok mutlu oluyoruz" dedi.

Robotik Kodlama Eğitimcisi Nazife Aysal da çocukların ilgisinin çok fazla olduğunu belirterek, "Depremzede çocuklarımız için bir şeyler yapabiliyorsak onların kalbine dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Uşak Kendin Yap Atölyesi olarak bütün ekip, çocukların kalbine dokunmayı yürekten isteyen kişileriz" diye konuştu.