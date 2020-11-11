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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nı ziyaret etti
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Bakan Akar, Bakanlık’ta Azerbaycan Ordusu’nun öz topraklarını işgalden kurtarmasından dolayı düzenlenen törene katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nı ziyaret etti.
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Bakan Akar, Bakanlık’ta Azerbaycan Ordusu’nun öz topraklarını işgalden kurtarmasından dolayı düzenlenen törene katıldı.
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