Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Yücebağ- Karasu kırsalında terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada araziye gizlenmiş uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 200 mermi bulundu.
Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
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