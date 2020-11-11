Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
Belirlenen 11 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde bir miktar uyuşturucu, tabanca ve kesici aletler ele geçirdi.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
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