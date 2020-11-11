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Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan ve Irak uyruklu olduğu öğrenilen 17 kişi ,112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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