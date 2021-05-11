Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit Piyade Teğmen Alp için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
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