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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska görüşmesinde savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ile görüştü.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.
Karargahta çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Akar, ilk olarak Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Akar daha sonra NATO-Ukrayna ilişkilerini konu alan toplantıya da katıldı.
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