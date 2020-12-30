Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Akar, oyunu "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" başlıklı fotoğraf için kullandı.
Akar'ın, "yaşam" kategorisindeki seçimi "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" başlıklı fotoğraf oldu.
"Spor" kategorisindeki oyunu "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Akar, fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ifade ederek, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.
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