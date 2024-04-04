Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Niğde'ye "sıfır atık" ödülü

Milli Eğitim Bakanlığınca atık üretimini azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek, yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla "Sıfır Atık Projesi" kapsamında "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması", "Sıfır Atık Projeleri Yarışması" ve "İyi Uygulama Yapan Okul Yarışması" temalarıyla yarışma düzenlendi.

Tören, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.

Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Esen, "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" kategorisinde okulda kullanılmayan atık materyalleri sanat eseri olarak değerlendirdiği projeyle Türkiye birincisi oldu.

Yarışmada 81 ilden 495 il birincisi arasından 12 eser, 6 proje ve 81 okul ödül almaya hak kazandı.

Emirhan Esen ve Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Arif Öztürk, ödülünü Yılmaz'ın elinden aldı.