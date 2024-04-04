Kırklareli'nden 3 ayda 51 milyon 534 bin dolar ihracat yapıldı

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada Kırklareli merkezli firmaların mart ayında 16 milyon 883 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ocak ve şubat ayında ise 34 milyon 651 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracat rakamlarının arttığını kaydetti.

İhracat yapılan ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil olduğunu belirten Ilık, "İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Bulgaristan, Kenya, Endonezya, Gana, Singapur, Amerika İtalya ve Meksika ilk sıralarda yer aldı." ifadelerini kullandı.