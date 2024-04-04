Iğdır'da hayvanlar meraya çıktı

Hayvancılıkta Türkiye’nin önemli illerinden birisi olan Iğdır'da meralarda hayvanları görmek mümkün.

İlkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte kırsal kesim ve köylerde küçükbaş ve büyükbaş besiciliği yapan çiftçiler, otların yeşermesi ile hayvanlarını meralara bırakmaya başladı.

Iğdır merkez mahallerinde besicilik yapan çiftçiler hayvanlarını boş arazilere yönlendirirken çevre köylerde yaşayanlar ise hayvanlarını Ağrı Dağı eteklerine yönlendiriyor.

Iğdır'da ailece çiftçilik yapan Gökhan Çakar, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınması ile beraber rahat bir nefes aldıklarını söyleyerek, `Kış ayından dolayı bizim koyunlar 3-4 aydır içerideydi. İlkbahar geldi havalar ısındı, artık her yer yeşerdiği için koyunları meraya bıraktık. Bizim hayvanlar 1 veya 1 buçuk ay sonra Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yüksek yaylalara gidecek` dedi.