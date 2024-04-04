Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 04.04.2024 16:25

Iğdır'da hayvanlar meraya çıktı

Iğdırlı besiciler havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkartarak buralarda hayvanlarını otlatıyor.

Iğdır'da hayvanlar meraya çıktı
[Fotograf: İHA]

Hayvancılıkta Türkiye’nin önemli illerinden birisi olan Iğdır'da meralarda hayvanları görmek mümkün.

İlkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte kırsal kesim ve köylerde küçükbaş ve büyükbaş besiciliği yapan çiftçiler, otların yeşermesi ile hayvanlarını meralara bırakmaya başladı.

Iğdır merkez mahallerinde besicilik yapan çiftçiler hayvanlarını boş arazilere yönlendirirken çevre köylerde yaşayanlar ise hayvanlarını Ağrı Dağı eteklerine yönlendiriyor.

Iğdır'da ailece çiftçilik yapan Gökhan Çakar, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınması ile beraber rahat bir nefes aldıklarını söyleyerek, `Kış ayından dolayı bizim koyunlar 3-4 aydır içerideydi. İlkbahar geldi havalar ısındı, artık her yer yeşerdiği için koyunları meraya bıraktık. Bizim hayvanlar 1 veya 1 buçuk ay sonra Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yüksek yaylalara gidecek` dedi.

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:55
Ağrı'da 7,7 ton kaçak tütün ele geçirildi
17:23
20 yaşında köyüne muhtar oldu
17:15
Kars'ta düzenlenen kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
17:11
Pakistan'da istihbaratın, eski Başbakan Han davası için yargıçları tehdit ettiği iddiası
17:10
Somali'de bombalı saldırı: 1'i Türk 2 yardım çalışanı hayatını kaybetti
17:05
Bozcaada trafiğine "bayram tatili" ayarı
Hollanda'da yılın ilk peynir pazarı düzenlendi
Hollanda'da yılın ilk peynir pazarı düzenlendi
FOTO FOKUS
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ