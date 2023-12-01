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Güncel
AA 01.12.2023 09:47

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu'nun Diyarbakır temasları

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Diyarbakır'da Valiliği ziyaret etti, çeşitli toplantılara katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu'nun Diyarbakır temasları

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve Daire Başkanı Muzaffer Aydın ile kente gelen Şamlıoğlu, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Daha sonra Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Şamlıoğlu, idareci ve öğretmenlere hitap etti.

Şamlıoğlu, 2023-2024 eğitim öğretim yılının en iyi şekilde tamamlanması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirterek, kıymetli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu'nun Diyarbakır temasları

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de kentteki eğitim yatırımları ve çalışmaları hakkında bir sunum yaptı.

Şamlıoğlu, ardından Vali Yardımcısı Ömer Coşkun'un da katılımıyla Mesleki Eğitim Sektör Toplantısı'nda kentteki mesleki eğitime ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eğitime Destek Platformu bileşenlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya da katılan Şamlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, "İnşallah yeni dönemde bütüncül bir eğitim anlayışıyla ve bunu uygulayacak öğretmenlerimizin destekleriyle, bilimi, sanatı ve teknolojiyi insanlık yararına kullanacak bir nesil yetiştireceğiz" ifadesini kullandı.

Toplantıda, Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir ve Önder İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Siracettin Öztoprak da konuşma yaptı.

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Diyarbakır Milli Eğitim Bakanlığı
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