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Güncel
İHA 01.12.2023 09:33

İki kardeş limonata satıp parasını Gazze’deki çocuklara gönderdi

Amasya’da M. Said Akça ve kardeşi Nursena Akça, Gazze’de İsrail’in saldırısından etkilenen Filistinli çocuklara destek olmak için limonata satarak para biriktirdi. Akça kardeşlerin çabasına okul arkadaşları ve öğretmenler de destek oldu. Toplanan 13 bin 400 TL Gazze'ye ulaştırılması için Amasya Müftülüğüne teslim edildi.

İki kardeş limonata satıp parasını Gazze’deki çocuklara gönderdi

Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine teşekkür eden Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, `Böyle koca yürekli öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşanıyor. Bu vahşete de koca yürekli gençlerimiz duyarsız kalmamışlar” dedi.

M. Said Akça, Nursena Akça, okul müdürü Zafer Ergiden, öğretmenler Osman Sel, Hakime Gültekin’den anlamlı faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Müftü Ayvaz yardımların Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla bölgeye ulaştırılacağını söyledi. Ayvaz, “İnşallah oradaki insanlarımızın yarasına bir nebzede olsun merhem olurlar. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin” diye konuştu.

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