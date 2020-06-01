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Milas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Milas'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen B.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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