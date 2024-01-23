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Güncel
İHA 23.01.2024 12:09

Milas'ta oğlunu darp eden komşusunu tüfekle vurdu

Muğla'nın Milas ilçesinde iddaya göre bir şahıs oğlunu darp eden kişiyi tüfekle ateş ederek vurdu.

Milas'ta oğlunu darp eden komşusunu tüfekle vurdu

Olay, Demirciler Mahallesi'nde yaşandı. E.D. isimli şahıs, oğlu S.E.D.'yi darp ettiği iddia edilen C.G. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. yanında getirdiği av tüfeğiyle C.G.'ye ateş etti. C.G. av tüfeğinden çıkan saçmalar ile bacağından yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan C.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. E.D. ise güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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