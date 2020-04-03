Haber Giriş: Kaynak: AA
Mihalgazi'de maske üretimine başlandı
[Fotoğraf: AA]
Mihalgazi Kaymakamlığı, Mihalgazi Belediyesi ve Mihalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle maske üretimine başlandı.
Mihalgazi Halk Eğitim Merkezi dikiş atölyesinde başlatılan çalışma ile ilçedeki tüm kamu kurumu çalışanlarının kullanmasına yönelik maske üretimi gerçekleştiriliyor.
Maskelerin ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara dağıtımının önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.
Son Haberler
- 14:06
- 14:04
- 14:02
- 13:53
- 13:52
Sıradaki Haber
Öğretmenler, sağlıkçılar için "Siperlikli yüz maskesi" üretiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz