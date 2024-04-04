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Güncel
TRT Haber 04.04.2024 05:19

MGK toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli gündemi, Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları. MGK toplantısında, bölgesel ve uluslararası diğer güvenlik konuları da masaya yatırıldı.

MGK toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl ikinci kez yine yoğun gündemle toplanacak.

Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele.

Türkiye'nin hedefi Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak. Bu çerçevede toplantıda Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların genişletilmesi üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.

PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere saldırıları

MGK toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere ve Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları da görüşülecek.

Bu konuda bugüne kadar atılan adımlar ve alınacak ilave tedbirler değerlendirilecek.

Washington yönetimiyle ilişkiler

Washington yönetimiyle ilişkiler, kurulun gündemindeki bir diğer konu olacak.
Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 tedariki için yürütülen süreçteki son durum ve Cumhurbaşkanı'nın mayıstaki Washington ziyareti Kurul tarafından ele alınacak.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar da görüşülecek.

Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen temaslarla ilgili değerlendirme yapılacak.

 'Kırmızı Kitap' güncellenmesi için başlatılan çalışmalar

Ve Kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için başlatılan çalışmalar.

Yıl bitmeden MGK'nın onayına sunulması planlanan çalışmada gelinen aşamayla ilgili toplantıda sunum gerçekleştirilecek.

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