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Güncel
AA 03.04.2024 17:09

Beşiktaş'taki yangında ölen baba ve oğlunun cenazeleri Giresun'a gönderildi

Beşiktaş'ta tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında hayatını kaybeden Akın Kıhrı ile babası Yılmaz Kıhrı'nın cenazeleri, Beykoz'da düzenlenen törenin ardından memleketleri Giresun'a gönderildi.

Beşiktaş'taki yangında ölen baba ve oğlunun cenazeleri Giresun'a gönderildi

Akın Kıhrı ve babası Yılmaz Kıhrı'nın cenazeleri öğle namazı öncesi Beykoz Çiğdem Mahallesi'ndeki Çiğdem Merkez Camisi avlusuna getirildi.

Cenazeye katılanlar Kıhrı ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Öğle namazının ardından Beykoz Müftüsü Muhammet Likoğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Helallik alındıktan sonra baba oğulun cenazeleri, memleketleri Giresun'a gönderilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen otobüse konuldu.

Tabutların geçişi sırasında fenalaşan bazı aile üyelerine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Cenaze törenine Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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