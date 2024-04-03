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Güncel
İHA 03.04.2024 17:29

Karaman’da seyir halindeki otomobilde yangın

Karaman’da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Karaman’da seyir halindeki otomobilde yangın

Yangın, öğle saatlerinde Şeyh Edebali Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı üzerindeki Merkez Spor Salonu önünde meydana geldi.

F.K.’nin kullandığı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken bir anda alt kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü yanan aracını durdurarak alevleri söndürmeye çalışırken, çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yanan araç kısa sürede söndürüldü. Yangının benzin hortumundan kaynaklı çıktığı belirlenirken, araçta maddi hasar oluştu. 

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