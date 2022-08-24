Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları "Uçurtma Şenliği"nde buluştu
[Fotograf: AA]
Ordu'ya, Doğu ve Güneydoğu'dan her yıl fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Uçurtma Şenliği'nde doyasıya eğlendi.
"Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi" kapsamında, kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin 16 yaşından küçük çocukları için sosyal etkinlik organize edildi.
Yaklaşık 100 çocuk, Fatsa Belediyesi ile Fatsa İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik çerçevesinde Uzunkum Plajı'nda buluştu.
Çocuklar, kendileri için hazırlanan uçurtmaları uçurdu. Yaklaşık üç saat süren etkinlik, yemek ikramının ardından sona erdi.
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