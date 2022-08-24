Kentte belediye şehir içi ulaşımı rahatlatacak yeni yol ve şehrin nefes alacağı yeni yeşil alanlar oluşturmak için kamulaştırma çalışmalarına devam ediyor. Satın alınan ve kamulaştırılan binalar, belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.

Son 3 yılda kamulaştırılan 167 yapının yıkımı gerçekleştirilerek bu alanlar şehre yol, yeşil alan ve park alanı olarak kazandırıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehir içi trafiğini rahatlatmaya yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmalardan birinin de yeni açtıkları yol güzergahlarında kalan yapıların kamulaştırılması ve sonrasında da yıkılması olduğunu anlatarak, "Şehrimizi gelişmiş yol ağlarıyla örmek, yeşil alanlarını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni 10. Sokak’ta bulunan yapıyı kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdik. Yıkımın ardından burada yol genişletme çalışmalarımız başlayacak. Yine Gülabibey Mahallesi Kapaklı 31. Sokak’ta bulunan ve yeşil alan işaretli taşınmazı kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdik. Çorum için yılmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.