Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni tutmayan kamyondan atlayan kişi öldü, sürücü yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da freni boşalan kayısı yüklü kamyondan atlayan kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Hüseyin B.'nin kullandığı kayısı yüklü kamyonun freni Malatya-Kayseri kara yolunun Tataruşağı Kavşağı'nda boşaldı.
Seyir halindeyken araçtan atlayan 47 yaşındaki Harun Binbuğa, kamyonun altında kaldı. Yoldan çıkıp devrilen aracın sürücüsü ise yaralandı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Binbuğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:33
- 16:12
- 15:50
- 16:07
- 15:38
Sıradaki Haber
Tunceli'de çığ tünelinde iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz