Tunceli-Erzincan yolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan çığ tünelinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil, ters döndü. Kazada her araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yol, ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobillerin çekici ile kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.