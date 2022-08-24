Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli'de çığ tünelinde iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Tunceli-Erzincan yolunda, çığ tünelinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı.
Tunceli-Erzincan yolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan çığ tünelinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil, ters döndü. Kazada her araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yol, ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobillerin çekici ile kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler: Tunceli Trafik Kazası
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