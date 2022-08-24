İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, U.K. ve Ö.K.’nin ikamet ettiği Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak’taki evin kömürlüğünde arama yaptı.

Aramada, 43 kilo 67 gram uyuşturucu madde, 11 sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 625 lira ele geçirildi.

U.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.