Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: DHA]
Edirne’nin Keşan ilçesinde bir evin kömürlüğünde yapılan aramada, 43 kilo 67 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, U.K. ve Ö.K.’nin ikamet ettiği Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak’taki evin kömürlüğünde arama yaptı.
Aramada, 43 kilo 67 gram uyuşturucu madde, 11 sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 625 lira ele geçirildi.
U.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu
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