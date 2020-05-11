Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı köylerde kurdukları çadırlarda barınan mevsimlik tarım işçileri, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Yoğun sebze üretimi dolayısıyla "Marmara'nın küçük Antalya'sı" diye nitelendirilen Sakarya Vadisi'ndeki köylerde, sebze üretiminde her sene ilkbahar ve yaz aylarında yaklaşık 3 bin mevsimlik işçi çalışıyor.

Seracılığın ağırlıklı olarak yapıldığı Yakacık, Çaltı, Akçasu, Hamitabat ve Tuzaklı köylerine genellikle Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'den mart ayında gelen işçiler, çocuklarıyla çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

İşçiler, aldıkları 70 lira yevmiye ile hem geçimlerini sağlıyor hem de çocuklarının geleceğine hazırlık yapıyor.

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimlik işçiler için köy çıkışında yerleşim yeri oluşturduklarını, ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Tarım işçilerinin mart ayının ortalarında, Sakarya Vadisi'nde seracılık yapılan köylere geldiklerin aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

''Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu'dan köyümüze ve çevre köylere domates ve salatalık seralarında çalışmak üzere işçiler geliyor. Dikimden hasada burada çalışıyorlar. Biz burada hem üretim yapıyoruz hem de tüketiciyi doyuruyoruz. Bu sayede de istihdam sağlıyoruz. Bölgemizde yaklaşık 3 bin tarım işçisi bulunmakta, bu işçiler sabah erken saatlerde seralarda çalışmaya gidiyor ve akşam saatlerine kadar çalışıyorlar."

Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin Valilik ve Kaymakamlık tarafından alındığını vurguladı.

İşçilerin hem memleketlerinden çıkmadan önce hem de Bilecik'e geldiklerinde sağlık kontrolünden geçirildiğini dile getiren Yıldırım, ''Burada 2-3 günde bir sağlık görevlilerimiz kontrollerini yapmaktadır. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı." dedi.

Düğün masrafını çıkarmak için çalışıyor

Mevsimlik işçilerin sorumlularından Sinan Akan da Şanlıurfa'dan geçimlerini sağlamak için gurbete çıktıklarını anlattı.

Çalışmak isteyenleri Söğüt'ün köylerine getirdiklerini, sezon bitiminde ise memleketlerine döndüklerini kaydeden Akan, "Koronavirüs nedeniyle istediğimiz işi göremedik, fazla iş çıkmıyor. Bir sezonda kazandığımız paralarla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'dan çıkarken sağlık kontrolünden geçtik. Koronavirüs hastalığı nedeniyle güvenlik güçlerimiz ve sağlık ekiplerimiz devamlı kontrol yapıyor." diye konuştu.

İşçilerden Gafari Yapar, mart başında Akçasu köyüne geldiğini belirtti.

Bir süre önce memleketinde nişanlandığını bildiren Yapar, "Burada 4-5 ay çalışıp düğün paramı kazanacağım. Kazandığım parayla Şanlıurfa'da düğün yapacağım. Düğünden sonra Şanlıurfa'da fabrikaya gireceğim ve ailemi geçindireceğim." ifadelerini kullandı.