Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da plankton çoğalması deniz suyunu turuncuya dönüştürdü
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.
Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi vatandaşları şaşırttı.
Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor.
Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.
Sıradaki Haber
Çankırı'da karantina süreleri dolan 162 kişi evlerine uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz