Türkiye'ye dönmelerinin ardından 27 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sabiha Anne Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 162 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek memleketlerine uğurlandı.

AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun geçen bir süreci sorunsuz tamamladıklarını söyledi. Karantinadaki kişilerin ağırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Özçelik, "Misafirlerimizin tamamını memnun bir şekilde uğurluyoruz. Toplamda 14 otobüsle 30 farklı şehre gönderiyoruz misafirlerimizi. Evlerine gidene kadar hepsinin takipçisi olacağız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da "Bu kafileden herhangi bir pozitif vaka çıkmadı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Katar'dan getirilenlerden Cesur İnce de karantina sürecinde herkesin kendilerine çok iyi davrandığını ve Çankırı'dan memnun bir şekilde ayrıldığını dile getirdi.