Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 15:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Metruk binada çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Kırklareli’nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli’nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi Orhangazi Mahallesinde bulun bir metruk binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Yangının çıkış nedenleri araştırılıyor.
Etiketler: Kırklareli Yangın
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