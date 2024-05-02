Meteorolojiden Kars’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölgede beklenen yağmurun bugün etkili olması bekleniyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.05.2024 Perşembe günü bölge genelinde Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji ani sel ve su baskınları, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar noktasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu. Kars ve bölge genelinde yağışların gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.