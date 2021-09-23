İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Coşkun, kurumlar arası verilen meteorolojik destekler, hava tahmin raporları, uyarı sistemleri, otomatik meteoroloji gözlem istasyonları, meteorolojik tahmin ve mobil uygulamalara değindi.

Aygül de üreticilerin doğal afet ve hava olaylarından önceden haberdar olmasının üretim sezonunda oluşabilecek kayıpların önüne geçmesi noktasındaki önemini vurguladı.

Tarımsal meteoroloji ve veri istasyonlarından faydalanılması ve iki kurumun koordineli çalışmalarındaki önemine işaret eden Aygül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ziyarette, Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe ve Bursa Meteoroloji Müdürü Mehmet Yergin de yer aldı.