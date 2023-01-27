Çanakkale Ticaret Borsası tarafından Çanakkale domatesi için 13 Ocak 2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı.



Çanakkale domatesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, incelenen başvurular arasına girdi. Askı sürecinde olan ve incelemelerin ardından birkaç aylık sürecin sonunda her yıl 85 bin dekar alanda yaklaşık 650 bin ton üretimi yapılan kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye'de meşhur olan Çanakkale domatesinin coğrafi işaret tescili alması bekleniyor.



"Çanakkale domatesini kalitesiyle çok daha iyi yerlere getireceğiz"



Çanakkale Domatesinin askı sürecinde olduğunu belirten Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, “Çanakkale domatesinin coğrafi işaretinde son günlerine geldik. Askı süresi başladı. İtirazlar olursa yazışmaları gündeme gelecek. Eğer böyle bir durum gerçekleşmez ise Mart ayında Çanakkale domatesinin coğrafi işaretini almış olacağız. Çanakkale domatesi Türkiye’de zaten bilinen bir domates. Havasıyla, toprağıyla, Çanakkale domatesini kalitesiyle çok daha iyi yerlere getireceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Çanakkale Ticaret Borsası olarak biz sahada çok büyük domatesin ekimini sağlayarak daha aşağıya çekilmesini değil de markalaşıp, üretim miktarı neyse onu ekip, hem üreticimizin para kazanmasını hem de tüketicimizin sağlıklı bir ürün yemesini sağlamak istiyoruz” dedi.





Çanakkale genelinde 85 bin dekar alanda yaklaşık 650 bin yon domates üretimi yapıldığına da dikkat çeken Başkan Abdullah Deniz, “Çanakkale’nin ayrı bir özelliği var. Çanakkale Türkiye’nin önsözü olmasıyla beraber bugün yollarıyla, köprüsüyle ekonomisini aşan dünyaya sesini duyuracak illerden bir tanesidir. Biz 65 üründe söz sahibiyiz. Türkiye’nin yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 10’luk ürünlerini üretiyoruz. Bugün Çanakkale’ye gelip de zeytinyağını, zeytinini, kirazını, elmasını, Bayramiç beyazını, sütümüzle, peynirimizle kaliteli ürünler üretiyoruz. İnsanların damak tadına bu ürünlerle hitap ediyoruz. İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlere bu ürünlerimizle hitap ederek, ekonomik değerimizi alarak, Çanakkale’yi büyütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.