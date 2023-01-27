Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da sağanak ve dolu etkili oldu
Aydın'ın Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerindeki sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, hasarlı kazalar meydana geldi.
Kuşadası'nda sabah saatlerinde etkisini gösteren dolu ve sağanak, Kuşadası-Davutlar kara yolunda su birikintileri oluşturdu.
Yağmur nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, uzun kuyruklar nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bu istikamette hasarlı kazalar da meydana geldi.
Jandarma ve polis, trafiğin yoğunlaştığı noktalarda önlem aldı.
Sağanağın görüldüğü Didim ve Söke ilçelerinde de bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı.
Etiketler: Aydın
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