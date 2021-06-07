Hatem Atabey K. idaresindeki 05 KH 768 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu.