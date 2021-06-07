Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merzifon'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Amasya’nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatem Atabey K. idaresindeki 05 KH 768 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu.
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