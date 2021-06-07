Bayburt Belediyesi Zabıta İhbar Hattı'nı arayan vatandaşlar, bir köpeğin, düştüğü Çoruh Nehri'ndeki Çarşı Köprüsü'nün kirişinde mahsur kaldığını bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, nehirdeki hayvanı yaptıkları çalışma ile kurtardı.

Köpek ekiplerce salıverildi.