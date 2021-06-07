Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta, düştüğü nehirdeki köprünün kirişinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Bayburt Belediyesi Zabıta İhbar Hattı'nı arayan vatandaşlar, bir köpeğin, düştüğü Çoruh Nehri'ndeki Çarşı Köprüsü'nün kirişinde mahsur kaldığını bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, nehirdeki hayvanı yaptıkları çalışma ile kurtardı.
Köpek ekiplerce salıverildi.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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