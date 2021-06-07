Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kendisini kovalayan kişiden kaçmaya çalışan kadın bıçaklanarak ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon’da kendisini kovalayan kişiden kaçmak amacıyla okula sığınan kadın bıçaklanarak ağır yaralandı.
Trabzon'da alınan bilgiye göre, 1 No’lu Erdoğdu Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle kendisine saldırmak isteyen kişiden kaçmaya çalışan M.S, okul binasına girdi.
Okul kapısının girişinde şüpheli tarafından yakalanan ve çok sayıda bıçak darbesi alan M.S. ağır yaralandı.
Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını araştıran polisin kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
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