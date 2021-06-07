Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz ve beraberindekiler 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Eroğlu, yaptığı konuşmada, çevreci bir belediye olma yolunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Parkların, yeşil alanların sayısını çoğaltarak, kamera sistemleriyle güvenli parklar haline getirdiklerini belirten Eroğlu, "Tokat Belediyesi olarak Çevre Eğitim Parkı ve Sıfır Atık Merkezi'mizi birkaç aya kadar başlatıyoruz. Türkiye'de ilk olacak projemizle, çocuklarımıza, gençlerimize çevre eğitimi hakkında özel sınıflarımızda eğitimler vereceğiz. Ayrıca ailelerimiz çocuklarıyla birlikte Sıfır Atık Merkezi'ne gelerek, evsel ve geri dönüşüm atıklarını buraya bırakabilecekler. Her şey doğa için, her şey daha güzel bir Tokat şehri için. Daha yeşil bir Tokat'ta hep beraber yaşayacağız." dedi.