Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersinli kadınlara mikrokredi desteği
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, Akdeniz Belediyesi tarafından verilen mikrokredi desteğinden yararlanan kadınlar, iş kurmaya ve mevcut işletmelerini büyütmeye devam ediyor.
Akdeniz Belediyesi ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile imzalanan protokol sayesinde mikrokredi desteği alan kadınların sayısı her geçen gün artıyor.
Destekten yaralanan yaklaşık 300 kadın farklı iş kollarında faaliyet gösteriyor.
Mikrokrediyle iş sahibi olan kadınlar ekonomik özgürlüklerini kazanıyor. Bazı kadınlar da mevcut işletmelerini büyütüyor.
Etiketler: Mersin
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