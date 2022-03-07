Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da jandarmadan engelli gence tekerlekli sandalye
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da jandarma, bedensel ve zihinsel engelli 18 yaşındaki Hasan Aydın'a tekerlekli sandalye hediye etti.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkez Yolüstü köyünde ikamet eden zihinsel ve bedensel engelli Aydın'ın tekerlekli sandalyesinin eskidiğini öğrendi.
İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız'ın talimatıyla alınan tekerlekli sandalye ekiplerce Aydın'a ulaştırıldı.
Jandarma ekiplerini ve yeni tekerlekli sandalyesini gören engelli genç, duygulu anlar yaşadı.
Ekipler, Aydın'a oyuncak jandarma arabası da hediye etti.
Etiketler: Elazığ Jandarma Genel Komutanlığı
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