Manyas Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Bandırma Jandarma Suç Araştırma ekipleri, telefon kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hacıosman Mahallesinde telefon kablolarını çalan şüphelilerin, İ.K , S.B, Y.G, Ü.A. ve Z.A. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, yakaladıkları şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yaptıkları aramada çalındığı ileri sürülen kabloları ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.