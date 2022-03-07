Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manyas'ta telefon kablosu çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manyas ilçesinde telefon kablosu çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Manyas Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Bandırma Jandarma Suç Araştırma ekipleri, telefon kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hacıosman Mahallesinde telefon kablolarını çalan şüphelilerin, İ.K , S.B, Y.G, Ü.A. ve Z.A. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, yakaladıkları şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yaptıkları aramada çalındığı ileri sürülen kabloları ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.
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